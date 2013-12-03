Элитный дом по улице Кердери, где проживал судья Нугманов с семьей Элитный дом по улице Кердери, где проживал судья Нугманов с семьей Выяснились некоторые обстоятельства автокатастрофы на трассе Актобе-Уральск, в результате которой погиб судья Западно-Казахстанского областного суда Темиржан НУГМАНОВ, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Так, выяснилось, что авария произошла 2 декабря на 75 километре трассы Актобе-Кобда в районе поселка Бестау. Столкнулись две автомашины - "Тойота Камри" и "Опель Вектра". За рулем автомашины "Тойота Камри" был 24-летний молодой человек, сын судьи НУГМАНОВА. По некоторым данным, он работает в департаменте КНБ ЗКО. За рулем «Опеля» находился 56-летний мужчина, также житель Западно-Казахстанской области. С множественными ранениями он госпитализирован в хирургическое отделение Кобдинской районной больницы. Кто виноват в аварии, полиция пока сказать не может. Идет автотехническая экспертиза. Тело погибшего судьи привезут домой сегодня, 3 декабря. Вместе с супругой Айгуль МЫНБАЕВОЙ и детьми он проживал в элитном доме по улице Кердери. Кстати, супруга НУГМАНОВА также известная личность в области - Айгуль Адильгереевна трудится начальником управления образования по ЗКО.