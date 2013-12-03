Инкассаторская машина попала в аварию в ЗКО

Авария произошла рано утром 2 декабря. Инкассаторская машина столкнулась с "Жигули" седьмой модели. Погибла девушка 1993 года рождения. Инкассаторская машина двигалась в направлении из города в поселок Жангалу, в это же время в сторону города двигался автомобиль марки «ВАЗ-2107». В «Жигулях» находились четыре человека: водитель, пассажир с четырехлетней девочкой, а также попутчица. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Как считают местные жители, причиной могло стать сильное обледенение асфальтового покрытия, так как именно на этом участке дороге чаще всего происходят ДТП. В результате ДТП погибла девушка 1993 года, которая, предположительно, была попутчицей, она попросила довезти ее до города. На место происшествия выезжал оперативно-спасательный отряд ДЧС ЗКО, но к этому времени помощь пассажирам оказали пришедшие в себя водитель и его напарник из инкассаторской машины.