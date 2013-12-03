Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД ЗКО. По словам начальника управления собственной безопасности ДВД ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, примерно в 15.30 часов 30 ноября в 6 микрорайоне при получении взятки был задержан начальник природоохранной полиции Габиден КАГАЗГАЛИЕВ. - Взятку в размере 150 тысяч тенге майор полиции КАГАЗГАЛИЕВ получал за непривлечение к ответственности гражданина Х.,- рассказал Жасталап САГАДЕТОВ. - Также была установлена причастность к этому делу заместителя начальника следственного управления ДВД ЗКО, полковника полиции Заята МУХТАРОВА. Выяснилось, что 13 июня нынешнего года в Казталовском районе пограничники задержали мужчину, который перевозил 9328 штук раков. Далее дело было передано в природоохранную полицию, где 26 июня по факту было возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК - «Незаконная добыча рыбных ресурсов и других водных животных и растений». Дело было приостановлено на момент проведения экспертиз. В следственное управление ДВД ЗКО оно попало 26 ноября. Тогда и обратился с заявлением в финансовую полицию подозреваемый, у которого силовики требовали деньги. По словам Жасталапа САГАДЕТОВА, 30 ноября Заят МУХТАРОВ и Габиден КАГАЗГАЛИЕВ были водворены в ИВС. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК - «Получение взятки». Как выяснилось, сейчас в городском суде идет процесс над сотрудниками о санкционировании ареста подозреваемых.