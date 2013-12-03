Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Об этом сегодня на брифинге рассказал замначальника управления по борьбе с экстремизмом Серик АМАНОВ. По словам Серика АМАНОВА, 30 ноября в дежурную часть Зеленовского РОВД поступило сообщение о том, что в центральной районной больнице в селе Калининское заложена бомба. Из медучреждения было эвакуировано порядка 40 стационарных больных и медперсонала. Между тем в больнице взрывное устройство силовики так и не нашли. Позже был задержан 42-летний житель села Переметное Зеленовского района, который признался, что в состоянии алкогольного опьянения он сообщил о взрывчатке. Почему он выбрал именно это медучреждение, сам подозреваемый объяснить так и не смог. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РК - «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - рассказал Серик АМАНОВ. К слову, за данное преступление ответственность несут с 14 лет.