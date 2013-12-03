На неформальной встрече со студентами акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА спросили, смотрел ли он клип, который выложили в Интернет уральские рэперы. Напомним, примерно месяц назад в Youtube появился клип, где молодые люди исполняют рэп про Западный Казахстан, в клипе используются врезки, где аким ЗКО читает стихи. - Да, смотрел этот клип, и от своих знакомых и друзей слышал о том, что в Интернете появился такой, - ответил Нурлан НОГАЕВ. -  Разного рода есть высказывания: неблагоприятные, относительные, благоприятные. Понятно, что работа любого публичного политика подразумевает, что о нем будут разные мнения. Но я думаю, может, это было и ни к месту, что я там появился. Может, это и не нужно было делать? Сейчас очень много создают разного рода клипов, придумывают мультики всякие, фильмы снимают про политиков. Честно говоря, можно было бы обойтись и без меня. К слову, со студентами и представителями молодежных НПО аким ЗКО встречался в здании «Салтанат сарайы». Вместе с ним на вопросы молодых людей отвечали депутаты сената, мажилиса и местных маслихатов. Очень много вопросов студенты задавали о его личной жизни. - Когда был молодым, и только женился, это было в Алматы, много скитался по квартирам. Но трудности легче переживаются вместе, - заявил аким, говоря о своей многодетной семье. Как известно, у Ногаева шестеро детей. - Вообще, трудности бывают у всех, но не бывает тупиковых ситуаций. Выход есть всегда, просто надо его увидеть. - У нас появилась возможность поговорить вот так по душам с теми, кто, как нам кажется, для нас недостижимым, - поделилась студентка Гулим после встречи. - Очень часто не хватает просто нормального совета, как поступить в той или иной ситуации. Мы говорили и о том, как важно изучать казахский язык, и о безработице среди молодежи, в общем, нас поняли, слушали и давали советы. Надеюсь, что в дальнейшем такие встречи в неформальной обстановке станут традиционными.