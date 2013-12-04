Иллюстративное фото с сайта vesti95.ru Иллюстративное фото с сайта vesti95.ru В Госдуме подрались два депутата от фракции "Единая Россия" Алексей Журавлев и Адам Делимханов, пишет "Коммерсант". Драка произошла вечером 3 декабря в новом здании нижней палаты парламента. Как рассказал Журавлев, Делимханова возмутил его запрос о законности открытия памятника чеченским женщинам, участвовавшим в сопротивлении царской армии во время Кавказской войны. Также причиной драки стало предложение Журавлева расследовать подготовку спецназа Чечни бывшими сотрудниками подразделения "Альфа". "Он начал мне угрожать, говорить, что я лезу не в свое дело и "это плохо кончится". После того как я спросил: "Что, Чечня не территория РФ?" - он исподтишка нанес удар по голове кулаком, я начал защищаться. Подбежали мои помощники, его охрана", - рассказал Журавлев. По словам депутата, после этого "у Адама Султановича выпал золотой пистолет, и мы решили прекратить все действия". После драки Журавлеву потребовалась помощь врачей, сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря Журавлева, в драке пострадал и был госпитализирован посетитель Журавлева. Пресс-секретарь уточнила, что Журавлев пока не решил, как действовать, однако в полицию обращаться не намерен. Комментарии представителей Делимханова получить пока не удалось.