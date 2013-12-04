Эта статья подготовлена специально для выпускников школ, которые еще не определились со специальностью, с которой свяжут свою жизнь. Это решающий важный шаг и здесь главное - не ошибиться.

Многие из сегодняшних школьников амбициозны, талантливы и имеют большой потенциал, но пока у них нет практических навыков, и они не вполне представляют себе свое профессиональное будущее. Очень хорошо, если рядом есть более опытные люди, которые могут подсказать, в каком направлении плыть молодежи. А для остальных я взяла интервью у людей, которые точно знают, какие специальности сейчас востребованы и чему стоит учиться нынешнему поколению.

Валерий ДЖУНУСОВ, председатель совета директоров группы «Конденсат»:

- На рынке труда востребованы многие специальности, перечислить их вряд ли позволят газетные возможности. Можно говорить только о наиболее распространенных. Это инженеры-механики по статическому и динамическому оборудованию в нефтегазовой отрасли, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, финансисты, бухгалтеры, юристы, экономисты, инженеры и техники в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики, инженеры АСУ, инженеры-экологи, менеджеры-организаторы производства, операторы по управлению нефтегазовым оборудованием, бурильщики, слесари по ремонту оборудования и множество других профессий.

Рынок труда заполнен массой неподготовленных молодых людей, имеющих на руках различные дипломы специалистов, а иногда даже по 2 и 3 диплома. Поэтому говорить о нехватке дипломированных специалистов не приходится. Сложнее с их практическим использованием. Беседуя с ними, выясняешь, что инженер-механик не знает, как определить длину окружности или площадь круга, а экономист и финансист не может объяснить, что такое рентабельность производства или рассчитать окупаемость проекта из 3 цифр. Большинство дипломодержателей имеют исключительно низкую учебную подготовку, а о практической подготовке вообще говорить не приходится. К примеру, Ленинградский институт, где я учился на стыке 60-70-х годов, имел мощную производственно-лабораторную базу, около 200 докторов и кандидатов наук, обеспечивал в рамках 5-летней учебы производственную практику в течение 10 месяцев. Отвечая на ваш вопрос конкретно, могу сказать, что не хватает почти всех перечисленных специалистов, но имеющих добротную учебную и производственную подготовку. Дефицит профессионалов - это сейчас главная проблема экономики Казахстана.

Прежде всего, я бы советовал не гнаться за громкими названиями специальностей. Университеты не стесняются вводить в заблуждение родителей и абитуриентов такими профессиями типа «Нефтегазовое дело» и «Разработка нефтегазовых месторождений». При этом специалист понимает, что вряд ли кто-либо захочет лечиться у врача со специальностью «Лечебное дело». А то, что понятие «Нефтегазовое дело» включает в себя сотни различных специальностей, университетских бизнесменов не смущает: кто-нибудь да и клюнет. Да еще как клюют!

Мой совет – выбирайте конкретную специальность, а не образ, объединяющий многие направления. Поинтересуйтесь в учебном заведении, кто из их

выпускников достиг выдающихся результатов. Уважающий себя вуз обязательно ведет такую статистику. Поинтересуйтесь наличием производственно-лабораторной базы. Не имею права рекламировать, но отдельные вузы в Уральске имеют неплохую материальную базу подготовки по ряду профессий. Как правило, такие учебные заведения организовывают для родителей и абитуриентов экскурсии с обзором своей материальной базы. Во время обучения не тратьте каникулярное время на отдых на море и пустое времяпровождение. Уже после 1 курса стремитесь с помощью преподавателей и напрямую договариваться о прохождении производственной практики в качестве рабочего. Если Вы учитесь на бухгалтера или экономиста, это не значит, что Вам нужно идти клерком в контору. Бухгалтер и экономист, знающий производство куда более ценен своего коллеги, не отходящего от компьютера. Очень важно, чтобы инженер любой специальности разбирался в экономике. В противном случае любая его идея может оказаться экономически несостоятельной, а в некоторых случаях даже стать посмешищем. Нам - молодым студентам когда-то профессора говорили: «Во время учебы в вузе важно научиться учиться». И я этому правилу следую всю свою жизнь.

Вячеслав Валиев, генеральный директор завода «Зенит»:

- В настоящий момент не хватает инженеров-технарей. Должны быть люди, которые окончили технические вузы, не хватает именно их. Имеется в виду и технологи, и конструкторы, и металлурги. Мы должны подготавливать себе достойную замену в производстве. Те специалисты, которые сейчас приходят после института, не достаточно обладают знаниями, нужными для производства, им еще предстоит 5-10 лет проходить адаптацию и стараться понять систему. И самое главное, те требования, которые определяются в практике. Раньше были в почете другие профессии: юристы, финансисты, маркетологи. Сейчас, на мой взгляд, сейчас стоит острая нехватка людей именно инженерных профессий. Людей, связанных с производственными специальностями, мы можем подготовить сами, принимаем их учениками, ставим к опытным людям, помогаем получить определенные навыки. А инженеров надо учить, нужно иметь базовые знания.

Мы ежегодно посылаем 2-3 человека, которые необходимы нам в дальнейшем на производстве, пройти обучение в Санкт-Петербурге, получить базовые знания о судостроении, кораблестроении. Мы выбираем методом тестирования тех, кто заканчивает школы, и направляем в ВУЗы. Если мы и дальше хотим развивать машиностроение, нам без специалистов не обойтись.

Я сам когда-то окончил технический ВУЗ, проработал всю жизнь на заводе и другой отраслью не занимался. И, конечно, я бы и своим детям посоветовал осваивать техническую специальность. Но каждому свое.

Альтаир ДЖИЛГИЛЬДИЕВ, менеджер по продажам газоизмерительной и дыхательной техники MSA Safety в Казахстане:

- Это сугубо мое мнение, я могу тоже ошибаться, и время меняется, и стереотипы. У меня своя история. Но было потеряно много времени, и если б кто-то подсказал тогда, я бы пошел по более короткому пути. Очень сложно что-либо посоветовать молодежи. Нельзя сказать, что выгодно быть юристом или бухгалтером, все профессии хороши. Я работал и певцом в ресторане, и спасателем, и пожарным, инженером, директором, сейчас представляю американскую компанию на казахстанском рынке. Нынешней молодежи необходимо знать английский язык, как ни крути, это деловой язык, и он востребован в разных сферах. Иногда литература, международные стандарты и инструкция в оригинале выходит на английском языке. А еще важно отметить то, как ты относишься к своей работе. Если подходить к делу серьезно и с любовью, можно быть и сварщиком или инженером, который будет зарабатывать больше, чем директор в некоторых местных компаниях.

Я окончил ЗКИТУ, по специальности инженер по разработке нефтегазовых месторождений. К сожалению, я учился заочно, не было возможности для обучения в очном отделении, нужно было поднимать семью. Затем поступил в Евразийскую академию - государственное и местное управление. В целом, я больше практик, так как заочная учеба многого не дает. Я всегда завидовал той молодежи, которая имеет возможность проходить очную форму обучения и несколько лет ежедневно ходят и получают знания. К примеру, если можно было взять и отложить всю работу, поставить свою семью на гособеспечение и отдать несколько лет на изучение какого-то дела, я бы не терял ни часа, ни минуты, и ушел в самообразование. Сейчас меня привлекает обучение в МВА. В будущем я хочу выйти за Казахстан, чтобы пределы моей ответственности распространялись на несколько стран, а для этого нужно получить международное образование. Многие мои друзья уже благополучно закончили эти курсы, и я уже вижу результаты.

Я бы еще посоветовал молодежи рационально использовать свое время. Я сейчас жалею, что когда-то мог несколько дней проводить в безделье. Пока ты молодой, нужно заливать голову информацией. На протяжении всей жизни она нужна тебе. Потом появляется семья, больше ответственности, времени становится меньше. Так что всему свое время.

Я очень хорошо помню тот вечер. Мне было 20 лет, только после армии. Я пел в ресторане, хорошо зарабатывал. Ко мне подошли и заплатили очень много денег, а я подумал, что если я буду и дальше петь песни, все так и останется. А я хочу сидеть на том месте, где сидели люди, которые только что дали мне деньги. В один день я изменил свою точку зрения и изменил свою жизнь. На следующий день уволился и пошел работать в «Орт сондіруші» спасателем. За деньги, которые мог делать в ресторанах за один вечер. Но мое стремление было настолько сильным, что я, работая пожарным, спасателем, ежедневно изучал технологический процесс, и все то, что касалось и не касалось моей работы, все, что было вокруг, изучал, читал, и в какой-то момент это дало свои результаты. И с того момента, как я устроился пожарным, я больше не искал работы, меня приглашали сами.

Если гнаться только за деньгами, далеко не уйдешь, клиенты, которым ты служишь, это почувствуют и все может оборваться. Нужно любить свою профессию и отдаваться тому делу, которым ты занимаешься, вот тогда и деньги, без которых трудно жить, работодатели будут сами предлагать, приглашая тебя в свою команду.

Не бывает плохих специальностей, все они по своему хороши, когда человек с любовью и полной отдачей подходит к своему делу, тут и рождаются люди, которых мы называем профессионалом.

Мирослава ШОНАЛОВА