4Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5 декабря депутаты городского маслихата проведут  конкурс на лучший двор и лучшего дворника. Они оценят  состояние дворов многоэтажных домов, и должны будут выявить самую чистую и ухоженную придомовую территорию, а также определить лучшего дворника города. В  конкурсе примут участие 3 КСК -проспект Евразия 62 - КСК "Центр", улица Ярославская 12 - КСК "Коммунальник", 4 микрорайон дом 11 старшая по дому Кабаева. Итоги подведут в сош № 9.