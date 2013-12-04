5 декабря депутаты городского маслихата проведут конкурс на лучший двор и лучшего дворника. Они оценят состояние дворов многоэтажных домов, и должны будут выявить самую чистую и ухоженную придомовую территорию, а также определить лучшего дворника города. В конкурсе примут участие 3 КСК -проспект Евразия 62 - КСК "Центр", улица Ярославская 12 - КСК "Коммунальник", 4 микрорайон дом 11 старшая по дому Кабаева. Итоги подведут в сош № 9.