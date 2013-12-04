Со вчерашнего вечера осадки в городе еще не прекращались. С ночи на дорогах работает около 200 единиц спецтехники. Они чистят город под обильным снегопадом. По сведениям  руководителя  ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Алибека КОСНАЗАРОВА, коммунальные службы с 1 ноября перешли на круглосуточный режим работы. - С двух часов ночи на улицах работают бригады ТОО «АктобеГорДорСтрой», ТОО «Елим Актобе», ТОО «Дорожник-К», ТОО «ДГП строй», ТОО «Актобе Таза кала», КГП «Тазалык», ТОО «КТП», - рассказывает Алибек КОСНАЗАРОВ. -  Всего в уборке улиц задействовали порядка 200  единиц  спецтехники. Это самосвалы,  автогрейдеры, погрузчики, трактора с отвалами и щетками,  пескоразбрасыватели, снегопогрузчики. Снег вывозят за город, в район полигона твердых бытовых отходов. Общий убираемый  подрядными организациями участок составляет 150 городских улиц, 5 сельских округов и объездные автодороги. Для предупреждения гололеда на дорогах и мостах заготовили песочно-соляную смесь. Фото Максима ТОКАРЯ