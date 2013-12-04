Фото с сайта www.1tv.kz Фото с сайта www.1tv.kz Дело экс-главы Агентства по статистике Анар Мешимбаевой рассматривают в суде №2 Есильского района Астаны. В ходе судебного разбирательства сторона защиты попросила расширить круг свидетелей, передает корреспондент Tengrinews.kz "Тех, кого включило следствие - 42 человека в списке обвинения. Но это только малая часть из общего числа допрошенных свидетелей. По каким-то причинам обвинение не посчитало нужным включать, в том числе, и тех, без кого невозможно рассмотреть процесс, как мы считаем. Допустим, в списке обвинения нет Туржанова, Баянова – это те, кого осудили по первому основному делу, которое прошло", - заявила ранее адвокат Мешимбаевой Ботакоз Бейсембаева. Судья удовлетворила ходатайство. Кроме того, адвокат Мешимбаевой не была против освещения процесса, но попросила суд запретить фото и видеосъемку. Но суд отклонил данное ходатайство. Прокурор управления прокуратуры Астаны Даурен Ашимов выступил с обвинительной речью. "В результате преступных действий Мешимбаева с привлеченной в сговор группой лиц Баяновым, Мендыбаевым, Туржановым причинили государству в лице агентства ущерб в крупном размере. Таким образом, Мешимбаева совершила тяжкое коррупционное преступление, предусмотренное статьей 176 части 3 пункта "б" УК РК - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу, уполномоченному выполнять государственные функции в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере", - сказал он. В свою очередь, Анар Мешимбаева заявила в суде о невиновности. "Я не признаю вину ни по какому делу, ни по статье 176, ни 307, в полном объеме", - сказала она после выступления гособвинителя. Напомним, что бывшего председателя Агентства по статистике обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса "Хищение" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Сумма ущерба составляет 758 миллионов 249 тысяч 409 тенге. Уголовное дело в отношении Анар Мешимбаевой возбуждено 13 января 2010 года, буквально через неделю она была объявлена в розыск. В сентябре 2013-го экс-чиновница была экстрадирована в Казахстан из России. Накануне защита подсудимой озвучила обращение. В нем Анар Мешимбаева заявила, что не совершала преступления и не скрывалась от правосудия.