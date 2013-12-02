Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Впервые в Казахстане состоятся гастроли знаменитого итальянского театра La Scala на высокой сцене главного театра страны - "Астана Опера", передает корреспондент Tengrinews.kz. Крупнейший миланский театр привезет с собой балетный спектакль "Дон Кихот" Людвига Минкуса в редакции Рудольфа Нуриева. Казахстанский зритель сможет оценить, представленный итальянскими мастерами идеальный образ печального рыцаря Дон Кихота с 30 июня по 4 июля 2014 года. Испанский мечтатель Дон Кихот, чья судьба наполнена фантазиями и иллюзиями, творит свою жизнь в своем собственном мире, но соприкоснувшись с реальностью, не выдерживает падения своих воздушных замков. Весь балет построен на приключениях Дон Кихота и его оруженосца Санчо Панса, которые скорее являются подтекстом к любовной истории: молодая Китри и парикмахер Базиль будут полны желания осуществить свою мечту, несмотря на погони и обманы. Дон Кихот будет сражаться с ветряными мельницами, и исполнит во сне танец с Дульсинеей в заколдованном саду. Беззаботное настроение балета сочетает в себе намек на сцены из классических комедий, с колоритными испанскими фольклорными мелодиями, цыганскими танцами и дивным миром Королевства Дриад. Полный великодушия, характер Дон Кихота требует превосходного исполнения танцевальной техники, особенно в заключительных гран па-де-де, которые украшают торжество любви. Красочные декорации для картин в народном испанском стиле были созданы Рафаелем дель Савио, костюмы для спектакля готовила Анна Анни. Аранжировка и адаптация спектакля принадлежат Джону Ланчбери. Легендарные итальянские артисты будут танцевать под аккомпанемент симфонического оркестра "Астана Опера". "Конечно, мы ставим самую высокую планку, мы хотим, чтобы мы были одним из лучших театров в мире. При личной встрече с представителями театра La Scala я образно сказал, что они должны быть - как мама нашему театру, взять нас за руки, повести прекрасной дорогой в блестящее будущее", сказал директор театра Толеген Мухамеджанов. Важно отметить, что билеты на балетный спектакль "Дон Кихот" поступят в продажу уже в декабре текущего года, стоимость которых составит от 500 до 30 тысяч тенге. Распространять билеты за год до начала представления - всемирная практика ведущих театров, подобный опыт будет внедрять у себя и театр "Астана Опера". Спектакль, длительность которого составляет 2 часа 40 минут, включая антракты, будет представлен в классическом стиле.