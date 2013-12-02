Фото с сайта video-video.clan.su Фото с сайта video-video.clan.su Американский актер Пол Уолкер погиб в результате автокатастрофы на севере Лос-Анджелеса, сообщает TMZ. Автомобиль Porsche, в котором находился 40-летний Уолкер и еще один человек, потерял управление и врезался в столб. После столкновения машина загорелась. В момент ДТП Уолкер находился на пассажирском сидении, говорится в официальном аккаунте актера в Facebook. Имя водителя не называется, в результате аварии он также скончался. Причины аварии пока не установлены. По данным издания, Уолкер в Лос-Анджелесе принимал участие в благотворительном автошоу. Автомобиль Porsche GT, в котором в момент аварии находился актер, принадлежал его другу. Пол Уолкер начал сниматься в кино в середине 1990-х годов, одновременно занимаясь карьерой модели. Наиболее известной его работой в кино является роль одного из героев киносерии "Форсаж" (Fast and Furious) Брайана О'Коннора. Уолкер снялся в пяти фильмах кинофраншизы и был занят в съемках очередной части "Форсажа", которая должна выйти на экраны в 2014 году. В феврале 2013 года стало известно, что Уолкер снимется в главной роли в новом фильме по мотивам видеоигры Hitman. Источник: Lenta.ru