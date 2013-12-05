Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО. Уголовное дело по хищению бюджетных средств в особо крупном размере расследует финпол области. Речь идет о бюджетных деньгах, выделенных АО НК СПК «Орал» (100% учредителем которого является акимат области) на приобретение подсолнечного рафинированного бутилированного масла в общем количестве 125 тысяч литров на общую сумму 30 млн тенге. Сделка была совершена в конце 2011 года. - Следует учесть, что необходимого количества масла для СПК «Орал» со стороны маслозавода АО «БатысКунбагыс» произведено не было, а перечисленные на счет АО «БатысКунбагыс» денежные средства были направлены на счета аффилированных с ЖАРКЕЕВЫМ Муратом предприятий - к/х «Жанар» и ТОО «СЗЦ «БатысКунбагыс», а также «закрыты» ряд кредиторских задолженностей АО перед несколькими юридическими лицами, - сообщается в релизе. Следствие установило, что аналогичные договоры на поставку масла были заключены еще с государственными предприятими, которым ЖАРКЕЕВ обязался поставить подсолнечное масло, однако поставок масла не было. При этом не возвращены и деньги, оплаченные за продукт. Так, 10 ноября 2011 года был заключен договор с АО «НК СПК Солтустык» на поставку масла в количестве 400 тысяч литров на общую сумму 90 млн тенге. 28 ноября 2011 года был заключен договор с АО «НК СПК Астана» на поставку 710 тысяч литров масла на общую сумму 162 млн тенге. 13 декабря 2011 года был заключен договор с АО «НК СПК Павлодар» на поставку 250 тысяч литров масла - сумма договора 53,7 млн тенге. Во всех случаях поставки были авансированы на 70-80 процентов. Всего таких сделок следствие насчитало пять. Общая сумма договоров - почти 403 млн тенге. Следствие считает, что АО «БатысКунбагыс» реально не имело возможности обеспечить покупателей таким количеством масла, и приходит к выводу, что Мурат ЖАРКЕЕВ заведомо знал, что не может исполнить свои обязательства. Прокуратура сообщает, что по каждому вышеуказанному факту следственным органом будет дана соответствующая юридическая оценка, после чего Жаркееву предъявят окончательное обвинение. Напомним, это уже третье уголовное дело, где фигурирует Мурат ЖАРКЕЕВ, который в данный момент находится под арестом по делу о присвоении бюджетных средств.