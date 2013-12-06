Фото с сайта ru.delfi.lt Фото с сайта ru.delfi.lt Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела скончался в возрасте 95 лет, сообщает AFP со ссылкой на действующего президента страны Джейкоба Зуму. "Наш народ потерял своего величайшего сына", - сказал Зуму. В июне этого года Нельсон Мандела был госпитализирован с рецидивом легочной инфекции. У него произошла остановка сердечной деятельности, врачи его реанимировали, после этого он находился в стабильно критическом состоянии. С декабря 2012 года экс-президент ЮАР был госпитализирован в четвертый раз. Экс-президент испытывал проблемы с легкими, у него диагностировали легочную инфекцию и пневмонию. Кроме того, у Манделы удалили камни из желчного пузыря. Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Пост главы государства он занимал с 1994 по 1999 год. В годы апартеида (политика расовой сегрегации) Мандела был осужден за борьбу с режимом и пробыл в заключении 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.