Фото с сайта azh.kz На бывшего акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА, объявленного в международный розыск, возбуждено еще одно уголовное дело. Он подозревается в потворстве терроризму. По версии следствия, бывший руководитель региона незаконно выделил земельный участок под строительство мечетей последователям нетрадиционного течения в исламе. Большая часть арестованных в регионе по подозрению в террористической деятельностью посещали именно эту мечеть. Как теперь выяснилось, в ней велась пропаганда терроризма, собирались деньги на финансирование террористической деятельности. Напомним, уголовное дело в отношении 22 членов организованного преступного сообщества бывшего акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА с обвинительным заключением направлено в органы прокуратуры для дальнейшего предания суду. Бергей РЫСКАЛИЕВ, его брат Аманжан РЫСКАЛИ, а также еще 9 их сообщников находятся в международном розыске. Материалы уголовного дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство. Источник: ИА "Казинформ"