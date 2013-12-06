Иллюстративное фото с сайта ngs42.ru Иллюстративное фото с сайта ngs42.ru Около 140 автомашин и два автобуса "застряли" в заторе, образовавшемся из-за дорожно-транспортных происшествий и непогоды на трассе "Екатеринбург-Алматы" в Акмолинской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям Пятого декабря на территории Астаны и Акмолинской области был сильный порывистый ветер, метель. Из-за прошедшего накануне дождя образовалась гололедица. "5 декабря в Аршалынском районе на участке автодороге с 1320 – 1323 километре трассы "Екатеринбург-Алматы" произошло множество ДТП. В связи с чем образовался затор из 49 единиц грузовой техники, 89 легковых автомобилей и 2 пассажирских автобусов",- говорится в сообщении. Спасатели произвели аварийно-спасательные работы – буксировка двух автомашин из кювета, а так же сопроводили 32 автотранспорта до поселка Аршалы. В операции участвовал республиканский спасательный отряд из Астаны. Источник: NUR.KZ