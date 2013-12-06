В Алматы состоялся финал Национального конкурса красоты «Мисс Казахстан 2013». 25 первых красавиц страны вышли на сцену Дворца Республики, сообщает NUR.KZ. Самой красивой девушкой Казахстана стала Айдай Исаева, 24-летняя студентка из Алматы. ayday_isaeva_almaty_ _mg_5211 Мисс Казахстан 2013 — Айдай Исаева («II вице-мисс Алматы-2013»), 24 года — студентка Казахского национального медицинского университета Кроме победительниц региональных конкурсов, перед зрителями продефилировали «Мисс стиль», «Мисс КазНУ», «Мисс модель» и "Мисс вокал«.Гостей вечера порадовали выступлениями бойз-бенд Juniors, Алмаз Кишкенбаев и Луина. Как отметили члены жюри, при выборе «Мисс Казахстан» они обращали внимание не только на внешние данные девушек, но и на личные качества, а также харизму. _mg_5168 Вице мисс — Лаура Шамгунова («Мисс Кокшетау»), 18 лет, студентка Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина _mg_5156 Вторая вице-мисс — Вера Душина («Мисс дефиле»), 20 лет, арт-менеджер журнала «Сезон» _mg_5130 3 вице-мисс — Диана Кенесова («Мисс Караганда»), 18 лет, студентка Евразийского гуманитарного колледжа _mg_5211 Мисс Казахстан 2013 — Айдай Исаева («II вице-мисс Алматы-2013»), 24 года — студентка Казахского национального медицинского университета. m_mg_4825_1_ Кроме победительниц региональных конкурсов, перед зрителями продефилировали «Мисс стиль», «Мисс КазНУ», «Мисс модель» и «Мисс вокал». m_mg_4825_19_ Гостей вечера порадовали выступлениями бойз-бенд Juniors, Алмаз Кишкенбаев и Луина. m_mg_4825_40_ Как отметили члены жюри, при выборе «Мисс Казахстан» они обращали внимание не только на внешние данные девушек, но и на личные качества, а также харизму. _mg_5168 Вице мисс — Лаура Шамгунова («Мисс Кокшетау»), 18 лет, студентка Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина. _mg_5156 Вторая вице-мисс — Вера Душина («Мисс дефиле»), 20 лет, арт-менеджер журнала «Сезон». _mg_5130 3 вице-мисс — Диана Кенесова («Мисс Караганда»), 18 лет, студентка Евразийского гуманитарного колледжа. m_mg_4825_35_ 4 вице-мисс — Алем Маканбекова («Мисс Семей»). m_mg_4825_16_ m_mg_4825_41_ m_mg_4825_2_ m_mg_4825_8_ m_mg_4825_7_ m_mg_4825_5_ m_mg_4825_4_ m_mg_4825_3_ m_mg_4825_13_ _mg_4929 _mg_4904 m_mg_4825_11_ m_mg_4825_10_ m_mg_4825_20_ m_mg_4825_21_ _mg_5058 m_mg_4825_26_ _mg_5213 Фото с сайта NUR.kz