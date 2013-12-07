Иллюстративное фото с сайта demiart.ru Иллюстративное фото с сайта demiart.ru На новогодние праздники казахстанцы отдохнут 5 дней подряд, сообщает сайт primeminister.kz. "В целях создания благоприятных условий для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени в декабре 2013 года и январе 2014 года премьер-министр РК Серик АХМЕТОВ подписал постановление правительства РК о переносе дня отдыха с субботы 28 декабря 2013 года на пятницу 3 января 2014 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в пятницу. Таким образом выходными будут 1,2,3,4 и 5 января. Согласно постановлению, организациям, которые обеспечены трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами для выпуска необходимой продукции, оказания услуг, включая финансовые, а также ввода в действие объектов строительства, предоставляется право производить по согласованию с профсоюзными организациями работу 3 января 2014 года. Работа в указанный день компенсируется в соответствии с действующим законодательством РК. Источник: КазТАГ