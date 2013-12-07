Тело солдата привезли в Уральск в сопровождении военных, родственники уже ждали машину у морга, где по их настоянию произведут повторное вскрытие. Родные не верят в самоубийство Бекжана. По словам, Бекжан вёл здоровый образ жизни - занимался самбо, не пил, не курил. Незадолго до гибели он позвонил и сказал, что уже купил билет и выезжает домой шестого декабря. - О том, что он собирается домой, Бекжан сообщил своим родным - отцу и бабушке, - рассказывает Марияш. - Родные отправили деньги на билет - около 10 тысяч тенге. А за несколько часов до смерти он позвонил бабушке и попросил: "Бабушка, пожалуйста, прости этих ребят, из-за этих денег поднялся хайвай" и положил трубку. О ком идёт речь - мы понятия не имеем. А через полтора часа нам позвонили из военкомата и сказали, он мёртв. Когда автомобиль с телом солдата подъехал к моргу, родственники потребовали от сопровождавших машину военных рассказать, что же произошло на самом деле. - Мы не верим, в то, что он повесился! - говорили они. Об обстоятельствах трагедии рассказал, сопровождавший тело из Карагандинской области: - Бекжана БАУЫРЖАНОВА обнаружили в 16.15. По словам медиков, пульс ещё прощупывался, ему оказали первую медицинскую помощь, но спасти не удалось. После этого солдата доставили в больницу посёлка Долинка Карагандинской области, где констатировали смерть. Произошло это ориентировочно в 16.45 - 16.50. У нас на сегодняшний день в каждой воинской части установлено видеонаблюдение. То есть, в данный момент следственные органы проводят проверку видеозаписей, полностью просматривают поминутно, посекундно. Видеокамера установила, что он самостоятельно зашёл в комнату и оттуда уже не вышел. Когда тело заносили в морг, деревянный ящик с оцинкованным гробом внутри не смог пройти через дверь и гроб пришлось доставать.потребовал от военных открыть гроб при родных и журналистах, но те отказались, сославшись на инструкции. В данный момент родственники ждут данные экспертизы местных патологоанатомов.