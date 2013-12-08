Трагедия произошла примерно в 5 утра - сильный огонь на корабле заметили очевидцы и вызвали пожарных. В момент пожара на корабле находились двое рабочих, которые там ночевали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь, второго спасти не удалось. По словам работников судоремонтного завода, на территории которого произошёл пожар, корабль "Воронеж" был выпущен в 1975 году и считался одним из лучших в здешней флотилии. - На ремонте он стоит около двух недель, - рассказывает. - Здесь обычно работает бригада из пяти человек, на ночь остались двое. Электроэнергия на корабль поступала из расположенных неподалёку колонок - провода подсоединяются и проводятся на корабль. Единственное, что могло загореться от электричества - масляный радиатор, который обогревал корабль. Когда терморегулятор включен на всю мощь, то радиатор начинает нагреваться до тех пор, пока не взорвётся, а там масло горит очень хорошо. Насколько меня убедил начальник флота, из электроприборов у них было только этот обогреватель. Но не факт, что причиной пожара стал обыкновенный окурок. В каютах корабля выгорело практически всё - даже неспециалисту видно, что пожар здесь был очень сильный. В данный момент происшествием занимаются специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.