Казахстан в любое время может выйти из Евразийского экономического союза (ОАЭС), в который собирается вступить в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РК Бакытжан Сагинтаев в кулуарах заседания Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050", передает zakon.kz. По его информации, сегодня будет рассматриваться договор о ЕАЭС. "Вы знаете была проведена большая работа. 29-го числа планируется, что главы государств трех стран, ожидается подписание проекта данного договора. Какие достижения к каким соглашениям пришли, какие достигли положительные моменты для нашей страны. Понятно, когда мы подписывали договор о ТС и едином экономическом пространстве, основные блоки сегодня автоматически кодифицируются в основные блоки договора. В преамбуле четко написано, что мы создаем не политический союз, а создается чисто экономический союз. Самое главное - этого не было в ранних документах", - сказал Сагинтаев. По его словам, большинство экспертов принимали участие в ходе подготовки данного документа. "В частности во всех наших заседаниях, во всех наших поездках, в экспертных группах представители НПП, они активно принимали участие. Фактически все их предложения были учтены. У нас был принцип. Если НПП выступает против, то мы вопрос вообще не обсуждали, пока мы не договаривались. Но раз мы говорим, о том, что мы создаем экономический союз, экономический союз должен быть в интересах наших предпринимателей в первую очередь", - отметил он. "Касательно социально-гуманитарного блока, касательно обороны, нацбезопасности, ни одного направления в нашем договоре нет. Мы вообще не рассматриваем. Это вообще другая история. На минской встрече еще в октябре прошлого года этот вопрос на коллегии рассматривался. Даже во время встречи глав государств, Путин поднимал вопрос, все-таки есть необходимость создания общего парламента, как Европарламент. Может, мы тоже создадим наш парламент на три страны. Но наш президент сказал, что мы создаем экономический союз, никаких парламентов, никакой политики. Позиция Нурсултана Абишевича была жесткая и этой позиции мы придерживались", - пояснил Сагинтаев. Он добавил, что любая сторона вправе выйти из союза. "...Если мы вступили в ЕАЭС, то не значит, что мы будем всю жизнь там. Может быть какая-то ситуация, возможно все...", - сказал вице-премьер РК. Ранее о том, какие плюсы принесёт создание Евразийского экономического союза рассказал посол России в Казахстане Михаил Бочарников. Источник: Zakon.kz