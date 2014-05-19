Путин рассказал Китаю о разгуле нацистов на Украине
Владимир Путин перед официальным визитов в КНР в интервью китайским журналистам рассказал о ситуации на Украине и разгуле нацистских сил.
"Действительно, мы всё чаще сталкиваемся с попытками пересмотреть, исказить историю. Четыре года назад Россия и Китай приняли Совместное заявление в связи с 65-летием окончания Второй мировой войны. Мы едины в том, что ревизия ее итогов недопустима. Последствия будут крайне опасными. Свидетельство тому — сегодняшние трагические события на Украине, разгул неонацистских сил, развязавших настоящий террор против мирных людей", — сказал Путин в интервью ведущим СМИ КНР в преддверии своего визита в Китай.
Он выразил благодарность китайским друзьям за то, что они бережно хранят память о тысячах российских соотечественников, которые отдали свои жизни за освобождение Северо-Востока Китая от захватчиков.
"В будущем году мы проведем ряд совместных мероприятий по празднованию 70-летия Победы как в двустороннем формате, так и в рамках ШОС. Особый акцент сделаем на работе с молодежью", — отметил российский лидер.
"Конечно, будем и впредь противостоять попыткам фальсифицировать историю, героизировать фашистов и их пособников, очернить память и доброе имя героев-освободителей", — заявил Путин.
Президент также сообщил китайским журналистам, что подготовка соглашений о поставках в КНР российского газа находится в финальной стадии.
"В высокой степени готовности находятся договоренности об экспорте в Китай российского природного газа", — заявил президент.
"Их реализация будет означать для России диверсификацию трубопроводных маршрутов поставок газа, а нашим китайским партнерам позволит снизить остроту проблем энергодефицита и экологической безопасности за счет использования "чистого" топлива", — сказал глава государства.
Россия и Китай, отметил Путин, последовательно движутся "к формированию стратегического энергетического альянса".
news.nur.kz
