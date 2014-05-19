За первый квартал 2014 года больше всего уголовных дел по фактам коррупции было возбуждено против сотрудников акиматов и органов внутренних дел. Об этом ИА "Новости-Казахстан" сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). По информации финполиции, за три месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти в 1,5 раза больше выявлено коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, рост составил 33% (с 487 до 648). "В 1 квартале 2014 года наибольшее количество уголовных дел о коррупционных преступлениях возбуждено в отношении служащих акиматов и их структурных подразделений 300, сотрудников органов внутренних дел 105, акимов всех уровней 20, сотрудников таможенных органов 18, министерства образования 18, министерства сельского хозяйства 16, министерства по чрезвычайным ситуациям 15, налоговых органов 11", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с первым кварталом 2013 года увеличилась выявляемость коррупционных преступлений на 18,5% или с 653 до 774. Общая сумма установленного ущерба по оконченным коррупционным уголовным делам составила 370 миллионов тенге, из которых уже возмещено 292 миллиона тенге или 80%. Наложен арест на имущество на сумму 13 миллионов тенге.