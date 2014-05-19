Родственники Армана СУРАГАНОВА уверены, что руководство военкомата скрывает от них местонахождение мужчины, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Suraganov Напомним, дежурный управления по делам обороны заступил на работу в ночь на 15 мая. Но до сих пор так и не вернулся домой. Родные говорят, что на утро в военкомате якобы остались окровавленные следы от пальцев Сураганова, а на полу лежали его разбитые телефоны. Родственники уверены, что мужчину избили и сейчас где-то прячут. В полиции пока ограничиваются сухой сводкой. - Мы же не курицу, не скотину ищем! Исчез наш сын, племянник, отец троих детей! - в отчаянии рассказывает тетя пропавшего сержанта Несибели Жумагалиева. - Утром после его смены начальство пришло в военкомат, а дверь, говорят, была открыта, все кругом было в крови. Его избили, там была драка. Его сейчас где-то удерживают. Мы готовы простить тех, кто это сделал, главное, пусть его отпустят! В самом военкомате г. Актобе комментировать ситуацию пока не хотят. Фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области                                     Марина САТЫБАЛДИНА