Министерство иностранных дел Казахстана выразило глубокую признательность грузинским властям за помощь, оказанную гражданам республики при сходе селя на территории Грузии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. Мощный сель сошел 17 мая в Дарьяльском ущелье возле грузино-российской границы. В результате пять грузовых машин попали под оползень. В колонне автомашин находились, по уточненным данным, трое дальнобойщиков из Казахстана. Ни водители, ни их грузовики не пострадали. Казахстанцы были эвакуированы грузинскими властями на вертолетах в город Казбек. Сотрудники Посольства Казахстана в Грузии посетили граждан и оказали им всю необходимую помощь. Сегодня дальнобойщики в ходе телефонного разговора с сотрудниками Посольства рассказали, что проходят таможенные процедуры по пересечению российской границы для возвращения на родину.