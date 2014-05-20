Жасулан Омаров еще в 2006 году решил перед своим домом разбить сад и посадить деревья. Однако местность была на возвышенности, поэтому вода для полива туда не доходила. Пришлось сельчанину копать землю, выносить ее со двора, чтобы вода пришла для полива, сообщили в пресс-службе районного акимата. Когда Жасулан копал участок, наткнулся на старую жестяную коробку. Открыв ее, мужчина увидел старинные деньги и облигации, датированные 1905-1916 годами. Лишь через несколько лет Жасулан Омаров побывал в районном музее Ибрая Жахаева и передал свою находку директору Куттыкыз Ыхановой. "Эта находка для подрастающего поколения память о прошедших временах и событиях. 14 ноября, в день национальной валюты, мы организуем в музее выставку, куда поместим и найденные Жасуланом раритеты. Пусть жители района увидят своими глазами и даже пощупают деньги, ходившие в обращении в эпоху царской России", - прокомментировала директор музея. Ранее сообщалось, что жители Семея все чаще стали находить старинные монеты и исторические артефакты.