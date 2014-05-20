Армия Таиланда во вторник, 20 мая, объявила в охваченном политическом кризисе королевстве военное положение.
Источник: news.nur.kz Этот решение военные объяснили необходимостью восстановить порядок после нескольких месяцев антиправительственных протестов, в результате которых погибли 28 человек и сотни получили ранения. В официальном заявлении командования говорится, что цель введения военного положения — "восстановление мира и порядка ради людей". Военные подчеркнули, что этот шаг не является переворотом. При этом с действующим правительством не было проведено никаких консультаций по вопросу введения военного положения. В соответствии с Конституцией Таиланда, армия имеет право объявить военное положение в случае, если срочно необходимо принять меры для обеспечения безопасности в обществе. Оппозиция с ноября 2013 года добивается отстранения от власти "краснорубашечников", требуя создания в стране неизбираемого "народного совета", который будет выполнять функции правительства. В среду, 7 мая, Конституционный суд страны постановил, что исполняющая обязанности премьер-министра Йинглак Чинават должна покинуть свой пост. Она была признана виновной в превышении должностных полномочий. Антиправительственные демонстранты поклялись устроить "финальную битву" в ближайшие дни. Лидеры протеста в настоящее время занимают крыло правительственной штаб-квартиры. Вместе с тем "краснорубашечники" — сторонники Йинглак Чинават и ее старшего брата Таксина Чинавата, который был свергнут с поста премьера в результате переворота 2006 года, предупредили об угрозе гражданской войны, если власть будет передана неизбираемым должностным лицам, как того требует оппозиция. news.nur.kz