82673f4772a5f3033be7b230e8bc268c_XL26-летняя актюбинка и её 30-летний сожитель были задержаны в мае прошлого года, когда договаривались с покупателем о цене за 5-летнюю Арину. Родная мать девочки оценила её в 7 тысяч долларов. Но после «торгов» согласилась на 700 тысяч тенге. К счастью, планам супругов не было суждено сбыться - в роли потенциального покупателя выступил полицейский. В октябре 2013 года женщина была приговорена к 8 годам лишения свободы, суд назначил ей принудительное лечение от алкоголизма. Её сожитель, который, к слову, не является родным отцом Арины, получил 9 лет лишения свободы. Он также должен пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании. Спустя год в этом деле поставлена окончательная точка - маму Арины лишили родительских прав. При этом её обязали отчислять алименты на содержание ребенка, до достижения ею совершеннолетия. Дело рассматривалось в актюбинском специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних по иску городского отдела образования. Отметим, что женщина, отбывающая наказание в одной из колонии города Актау, в отзыве, присланном в суд, просила не лишать её родительских прав, написав, что любит свою дочь. Однако постановление суда о лишении уже вступило в законную силу. В настоящее время Арина воспитывается в Алгинском дестком доме.