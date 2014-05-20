Об этом стало известно сегодня, 20 мая, на общественном совете при ДВД ЗКО. По словам начальника отдела управления криминальной полиции ДВД ЗКО Айтмухамбета БАРАКОВА, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года скотокрадство сократилось вдвое - с 321 до 159 случаев. Раскрываемость  кражи скота увеличилась с 33% в прошлом году до 50% в этом. - За 4 месяца текущего года у жителей области было похищено 434 головы скота на общую сумму 34,5 миллиона тенге, - рассказал Айтмухамбет БАРАКОВ. - Наибольшее количества скота похищено в Сырымском районе - 119 голов, далее в Жангалинском - 83, еще 78 голов было похищено в Акжайыкском районе. Владельцам удалось вернуть 155 голов или 35,7%. Между тем, как рассказали члены общественного совета, зачастую на селе скот крадут родственники. Недавно был случай, когда выяснилось, что лошадь у хозяина украл его сват. Как правило, после того, как полицейские раскрывают преступление, и выясняется, кто преступник, потерпевшей и подозреваемые идут на примирение и дело закрывается. brif_dvd Так, к примеру, в этом году в 31 случае дело было прекращено за примирением сторон. Еще одна проблема в том, что пастухи сами воруют скот. Хозяева и участковые не проверяют людей перед принятием их на работу. К тому же немало случаев, когда скот пасется сам по себе, то есть владельцы даже не знают, когда их скотина пропала. К слову, на совете присутствовал зампред комитета криминальной полиции МВД РК Аманжол КАБЫЛОВ, который рассказал, что за четыре месяца 2014 года в республике было зарегистрировано 2321 случай кражи скота. Наиболее подвержены Алматы, Жамбыл, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области. - По данным министерства сельского хозяйства в вашей области протаврировано 66% скота, - отметил Аманжол КАБЫЛОВ. На совете было решено продолжить работу по раскрытию скотокрадства, вынести на сессию маслихата вопрос о ужесточении ответственности владельцев скота за ненадлежащий выпас, и работать с местными исполнительными органами по поводу установки GPS-трекеров.