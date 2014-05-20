Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Вечером во вторник, 20 мая, пресс-служба ДВД ЗКО сообщила, что факты сексуальных домогательств были выявлены в мае  текущего года школьным инспектором полиции УВД г.Уральска старшим лейтенантом полиции  Дайрбековым во время проведения совместных профилактических работ с психологами-педогогами областного детского дома. - Как показала доследственная проверка, описываемые преступления совершены одним из бывших воспитанников гражданином «А» 1995 года рождения в отношении несовершеннолетних  воспитанников этого же  детского дома. Он им демонстрировал свой половой орган, - сообщается в пресс-релизе. По данному факту Приуральным ОП возбуждено уголовное дело по статье 121, ч. 4 – «Насильственые действия сексуального характера, мужеложство, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В данный момент назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятии по закреплению доказательств. Сам подозреваемый задержан и водворен в ИВС, -  сообщили в ДВД. Подозреваемому грозит от пятнадцати до двадцати лет. Напомним, четверо воспитанников областного детского дома пожаловались, что бывший выпускник этого же учреждения домогался их. ЧП произошло в четверг, 15 мая, на берегу реки в поселке Асан Зеленовского района. Все пострадавшие учатся в пятом и седьмом классах СОШ №9, что находится в микрорайоне «Строитель».