Сегодня, 21 мая дело гражданина Великобритании Баруха Питера передано в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. По словам Айдына РАШИДОВА, британец предан суду по двум статьям уголовного кодекса "Развращение малолетних" и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». - Барух обвиняется в том, что в период пребывания на территории республики Казахстан, изготавливал и хранил в целях распространения, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, - рассказал Айдын РАШИДОВ.- Преступления он совершал посредством интернета в социальной сети "Вконтакте", где он зарегистрировался под псевдонимом "Патрик Браун", предлагал дружбу и вступал в переписку с несовершеннолетними. По словам прокурора, при знакомстве британец представлялся известным фотографом и обещал несовершеннолетним рост в модельном бизнесе, и девочки соглашались встречаться с ним в номере гостиницы, где он и проживал. Далее Барух Питер уговорами и выплатой денег склонял несовершеннолетних к съемкам в обнаженном виде и в различных позициях. Всего британец изготовил более 2 тысяч фотографий порнографического характера. На него поступило 7 заявлений от несовершеннолетних жительниц Атырау и еще 3 от жительниц Уральска. - 12 мая производство по уголовному делу было окончено и передано в прокуратуру, - сказал РАШИДОВ. - Изучение показало, что в ходе предварительного расследования органами уголовного преследования обеспечена полнота и всесторонность исследования обстоятельств дела. Как рассказал прокурор, буквально вчера, 20 мая, в городскую прокуратуру пришло обращение родителей Баруха Питера, которые просили учесть семейное положение их сына (он воспитывает двух малолетних детей), а также возраст родителей, и не лишать его свободы. Между тем, 9 из 11 потерпевших подали исковое заявление на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов 400 тысяч тенге. Айдын РАШИДОВ отметил, что Барух Питер будет находиться под арестом до окончания суда. Иностранец сидит в одиночной камере следственного изолятора г.Уральск, и за все это время на условия содержания в СИЗО от него жалоб не поступало. К слову, если вина британца будет доказана, ему грозит до 9 лет лишения свободы, и наказание он будет отбывать в местах лишения свободы Казахстана. Напомним, британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно".