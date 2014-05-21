Уральск. Родители Баруха Питера просят не лишать их сына свободы
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокурора г.Уральск Айдына РАШИДОВА.
Сегодня, 21 мая дело гражданина Великобритании Баруха Питера передано в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. По словам Айдына РАШИДОВА, британец предан суду по двум статьям уголовного кодекса "Развращение малолетних" и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
- Барух обвиняется в том, что в период пребывания на территории республики Казахстан, изготавливал и хранил в целях распространения, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, - рассказал Айдын РАШИДОВ.- Преступления он совершал посредством интернета в социальной сети "Вконтакте", где он зарегистрировался под псевдонимом "Патрик Браун", предлагал дружбу и вступал в переписку с несовершеннолетними.
По словам прокурора, при знакомстве британец представлялся известным фотографом и обещал несовершеннолетним рост в модельном бизнесе, и девочки соглашались встречаться с ним в номере гостиницы, где он и проживал. Далее Барух Питер уговорами и выплатой денег склонял несовершеннолетних к съемкам в обнаженном виде и в различных позициях. Всего британец изготовил более 2 тысяч фотографий порнографического характера. На него поступило 7 заявлений от несовершеннолетних жительниц Атырау и еще 3 от жительниц Уральска.
- 12 мая производство по уголовному делу было окончено и передано в прокуратуру, - сказал РАШИДОВ. - Изучение показало, что в ходе предварительного расследования органами уголовного преследования обеспечена полнота и всесторонность исследования обстоятельств дела.
Как рассказал прокурор, буквально вчера, 20 мая, в городскую прокуратуру пришло обращение родителей Баруха Питера, которые просили учесть семейное положение их сына (он воспитывает двух малолетних детей), а также возраст родителей, и не лишать его свободы. Между тем, 9 из 11 потерпевших подали исковое заявление на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов 400 тысяч тенге.
Айдын РАШИДОВ отметил, что Барух Питер будет находиться под арестом до окончания суда. Иностранец сидит в одиночной камере следственного изолятора г.Уральск, и за все это время на условия содержания в СИЗО от него жалоб не поступало.
К слову, если вина британца будет доказана, ему грозит до 9 лет лишения свободы, и наказание он будет отбывать в местах лишения свободы Казахстана.
Напомним, британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно".
