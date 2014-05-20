Источник: edu.fedpress.ru Источник: edu.fedpress.ru В Атырау из Шымкента доставлен 60-летний мужчина, 22 года находивший в розыске за убийство, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подозреваемый за убийство своего знакомого находился в розыске с мая 1992 года. Именно тогда, работая на одном из СТО, он совершил убийство во время распития алкоголя. - После совершения преступления подозреваемый скрылся, покинув Атырау, он обосновался в Шымкенте, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Как обнаружили его полицейские, не уточняется. Известно, что он в Шымкенте также устроился по специальности на работу в СТО. Завел семью, жил в сожительстве с местной жительницей и ее двумя дочерьми. Примечательно, что в Атырау до сегодняшнего дня жили его законная семья – жена и две дочки. - До задержания у него не было каких-либо документов, удостоверяющих личность. После задержания подозреваемый был доставлен в родной город. Он дал признательные показания и помещен в ИВС, - уточнила Гульназира МУХТАРОВА.