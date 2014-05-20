39-летний мужчина задолжал своей несовершеннолетней дочери от первого брака около 1 миллиона тенге. Экс-супруга, которая пыталась взыскать долг с помощью судоисполнителей, в итоге была вынуждена обратиться в суд. В ходе судебных заседаний, мужчина заявил, что не уклоняется от оплаты алиментов, но не имеет на это возможностей. С января текущего года он официально является безработным, а до этого работал таксистом, и его ежемесячный доход в среднем составлял всего 30 тысяч тенге. Правда, эти деньги уходили на содержание его нынешней семьи. Между тем, его 15-летняя дочь от первого брака, была вынуждена бросить престижную президентскую школу в Актобе, и перевестись в школу поселка Кобда. У матери, не получавшей алименты на ребенка, не было средств для оплаты съемного жилья для девочки в городе. В итоге суд обязав мужчину погасить долг перед ребенком, назначил ему один год ограничения свободы. В течении года он не должен менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, выезжать из города и посещать увеселительные заведения. К слову, согласно данным за март текущего года, в Актюбинской области долги по алиментам достигли 135 миллионов тенге. Алименты собственным детям отказываются платить около 2 тысяч человек.