Источник: youtube.com/Kanat Baisov Полицейские нашли абсолютно голого брошенного ребенка на улице Шымкента недалеко от торгового центра. Об этом сообщает TVK-UKO. Брошенный ребенок, по данным полиции, находился на улице несколько часов. Малыша заметили прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Мальчика полицейские угостили яблоком и доставили в Аль-Фарабийский опорный пункт. Отметим, малыш не мог разговаривать. Через два дня его мать дала о себе знать. Она приехала за малышом в полицию и забрала его домой. Отметим, ранее другой скандал вокруг детей разразился в городе. Тогда жительница Шымкента обнаружила троих малышей во дворе своего дома. Якобы их оставили прямо на снегу. Их мать полицейские посчитали проституткой. Женщина, в свою очередь, заявила, что детей не бросала. По ее словам, оппонентка, которая и пожаловалась в органы опеки, является бабушкой детей. Таким образом она хотела избавиться от малышей, пока их мать работала.