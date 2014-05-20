В селе Суюндук Атырауской области порывистый ветер сорвал кровли социальных объектов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного департамента по ЧС, в Курмангазинском районе сильный ветер снес кровли трех социальных объектов. Из-за ураганного ветра пострадали дом культуры, школа, детский сад и больница. По предварительным данным, неблагоприятная погода повредила дом культуры на площади 1000 кв.м, 370 квадратных метров - средней школы и 112 кв.м - здание детского сада. Областная комиссия по ЧС подсчитывает ущерб нанесенный стихией. Ведутся восстановительные работы.