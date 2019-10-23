Салон красоты «D Luxе» - территория красоты и отличного настроения!

В ТЦ «Alem Plaza» в Уральске новый салон красоты «D Luxе» в честь своего торжественного открытия провел праздничный розыгрыш эксклюзивных призов среди своих гостей. В прошедшие выходные салон «D Luxе» впервые открыл свои двери. Собралось немало гостей, и в большинстве посетили церемонию торжественного открытия представительницы прекрасного пола. Символичную красную ленту перерезала владелица нового салона Марьяна вместе со своей мамой. - Открыть свое дело, бизнес в индустрии красоты - это волнительный момент в моей жизни. Я благодарна за помощь и поддержку своим близким и друзьям, особенно хоч