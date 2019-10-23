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Бизнес-новости

Салон красоты «D Luxе» - территория красоты и отличного настроения!

В ТЦ «Alem Plaza» в Уральске новый салон красоты «D Luxе» в честь своего торжественного открытия провел праздничный розыгрыш эксклюзивных призов среди своих гостей. В прошедшие выходные салон «D Luxе» впервые открыл свои двери. Собралось немало гостей, и в большинстве посетили церемонию торжественного открытия представительницы прекрасного пола. Символичную красную ленту перерезала владелица нового салона Марьяна вместе со своей мамой. - Открыть свое дело, бизнес в индустрии красоты - это волнительный момент в моей жизни. Я благодарна за помощь и поддержку своим близким и друзьям, особенно хоч
gorod
Салон красоты «D Luxе» - территория красоты и отличного настроения!
В ТЦ «Alem Plaza» в Уральске новый салон красоты «D Luxе» в честь своего торжественного открытия провел праздничный розыгрыш эксклюзивных призов среди своих гостей.
В прошедшие выходные салон «D Luxе» впервые открыл свои двери. Собралось немало гостей, и в большинстве посетили церемонию торжественного открытия представительницы прекрасного пола. Символичную красную ленту перерезала владелица нового салона Марьяна вместе со своей мамой.
- Открыть свое дело, бизнес в индустрии красоты - это волнительный момент в моей жизни. Я благодарна за помощь и поддержку своим близким и друзьям, особенно хочу поблагодарить своего жениха, который поддержал и помог исполнить мою мечту, - поделилась Марьяна. – Я сама стараюсь выглядеть с иголочки, уделяю пристальное внимание как своему стилю одежды, так и прическе, макияжу, уходу за кожей и другим косметическим процедурам. И моим давним желанием было дарить красоту нашим милым девушкам и женщинам.
Квалифицированные специалисты салона «D Luxе» готовы принять своих очаровательных клиенток. Hair-стилист выполнит для вас стильную укладку или прическу для праздничных событий. Здесь также можно сделать дневной, вечерний макияж, мейкап для невесты.
Кроме этого, вы можете получить услуги по маникюру, педикюру, наращиванию ресниц любой сложности и оформлению бровей.
В честь открытия салон приготовил своим гостям праздничный фуршет и приятные сюрпризы. Для них были проведены два розыгрыша.
В первом этапе прошел розыгрыш для тех, кто пришел впервые. Были разыграны денежные сертификаты в размере 5000 и 10000 тенге на моментальные услуги салона «D Luxе», сертификат на услуги известной уральской шоувумен Анары Бурашевой, скидочные сертификаты на приобретение украшений в ювелирном салоне «Glam Gold», денежные сертификаты на посещение базы отдыха «Алаш», консультацию женского психолога, онлайн-обучение гаданию на картах Таро, посещение клуба здорового питания «Жаксылык» и другие призы.
Второй розыгрыш, который прошел в онлайн-режиме, был проведен среди активных подписчиков инстаграм-страницы «D Luxе», предварительно получивших номера для участия. Здесь также были разыграны денежные сертификаты на услуги нового салона, на покупки в салонах модной одежды «Fashion» и «Vogue Store» и другие подарки.
А гран-призами розыгрыша стали денежный приз на сумму 20000 тенге и ювелирные украшения – оригинальная брошь от ювелирного салона «Love Story» и золотое кольцо с бриллиантом от ювелирного салона «Glam Gold». Остальным гостям были вручены подарочные визитки со скидкой 10% на первое посещение.
По словам владелицы салона «D Luxе», на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. И в дальнейшем будет проводиться новый розыгрыш ценных призов среди клиентов салона. А также в праздничные новогодние дни и Дни моделей клиентки салона смогут приобрести различные пакеты услуг по выгодной цене: наращивание ресниц и макияж, прическа и оформление бровей и многое другое.
Мы ждем вас: г. Уральск, пр. Евразия, ТЦ «Alem Plaza», 4 этаж, офис 74. Тел.: 8-702-858-11-09. Instagram: @dluxe_uralsk Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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