Салон верхней одежды Fashion устраивает ночь скидок.

16 февраля с 18.00 до 00.00 в салоне верхней женской одежды Fashion пройдет грандиозная ночь скидок, где вы можете приобрести норковые манто, дубленки, пуховики и многое другое по очень привлекательным ценам. - В нашем салоне представлены разнообразные классические и эксклюзивные норковые шубы производства Турции, Арабских Эмиратов и Италии, - говорит директор салона верхней одежды Fashion. - Все изделия из норки высокого фабричного качества, как самого меха, так и пошива. Цветовая гамма меховых изделий порадует разнообразием наших милых дам: угольно-черный, серый, кофе с молоком, пудра, махаг