Мы ждем вас по адресу: магазин Fashion, пр. Евразия, 39 (около обувного магазина Обувь Style); Тел.:8 702 441 55 48. Instagram: magazin_fashion_39На правах рекламы.
Салон верхней одежды Fashion устраивает ночь скидок.
16 февраля с 18.00 до 00.00 в салоне верхней женской одежды Fashion пройдет грандиозная ночь скидок, где вы можете приобрести норковые манто, дубленки, пуховики и многое другое по очень привлекательным ценам. - В нашем салоне представлены разнообразные классические и эксклюзивные норковые шубы производства Турции, Арабских Эмиратов и Италии, - говорит директор салона верхней одежды Fashion. - Все изделия из норки высокого фабричного качества, как самого меха, так и пошива. Цветовая гамма меховых изделий порадует разнообразием наших милых дам: угольно-черный, серый, кофе с молоком, пудра, махаг