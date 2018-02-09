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Бизнес-новости

Салон верхней одежды Fashion устраивает ночь скидок.

16 февраля с 18.00 до 00.00 в салоне верхней женской одежды Fashion пройдет грандиозная ночь скидок, где вы можете приобрести норковые манто, дубленки, пуховики и многое другое по очень привлекательным ценам. - В нашем салоне представлены разнообразные классические и эксклюзивные норковые шубы производства Турции, Арабских Эмиратов и Италии, - говорит директор салона верхней одежды Fashion. - Все изделия из норки высокого фабричного качества, как самого меха, так и пошива. Цветовая гамма меховых изделий порадует разнообразием наших милых дам: угольно-черный, серый, кофе с молоком, пудра, махаг
gorod
Салон верхней одежды Fashion устраивает ночь скидок.
16 февраля с 18.00 до 00.00 в салоне верхней женской одежды Fashion пройдет грандиозная ночь скидок, где вы можете приобрести норковые манто, дубленки, пуховики и многое другое по очень привлекательным ценам.
- В нашем салоне представлены разнообразные классические и эксклюзивные норковые шубы производства Турции, Арабских Эмиратов и Италии, - говорит директор салона верхней одежды Fashion. - Все изделия из норки высокого фабричного качества, как самого меха, так и пошива. Цветовая гамма меховых изделий порадует разнообразием наших милых дам: угольно-черный, серый, кофе с молоком, пудра, махагон и другие. Кроме меховых изделий, в магазине вы можете приобрести натуральные дубленки из замши, с лазерной обработкой со стразами, а также пальто, парки и пуховики - всё отличного качества.
Мы ждем вас по адресу: магазин Fashion, пр. Евразия, 39 (около обувного магазина Обувь Style); Тел.:8 702 441 55 48. Instagram: magazin_fashion_39
На правах рекламы.

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