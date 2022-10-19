Акимат Алматы опубликовал программу празднования Дня Республики. Новогодний салют запустят в Уральске Изображение с сайта Pixabay Праздничные мероприятия пройдут во всех восьми районах мегаполиса.
  • 23 октября с 7:00 по 13:00 пройдёт массовый благотворительный забег Charity Music Run. Старт с парка Первого Президента. Участникам предложат несколько дистанций: детский забег (два километра для детей 7 - 14 лет), скандинавская ходьба на 10,5 километров, бег на 10,5 и 21 километры. Время сбора участников – 6:00.
  • 25 октября в 10:00 - торжественное поднятие флага и исполнение гимна на площадке перед высокогорным комплексом «Медеу».
  • 25 октября в 10:00 во всех районах города пройдёт массовое исполнение гимна: Алатауский район – на территории ледового дворца Almaty Arena, Алмалинский – перед зданием КБТУ, Ауэзовский – перед зданием Алматинского многопрофильного колледжа, Бостандыкский – Mega Almaty на Розыбакиева, Жетысуский – парк «Гульдер», Медеуский – площадь перед зданием Ғылым ордасы, Наурызбайский – перед зданием районного акимата, Турксибский – на арбате по улице Сауранбаева.
  • 25 октября в 10:00 - республиканский фестиваль национальных видов спорта на алматинском ипподроме (Омарова, 10а).
  • 25 октября в 17:00 - праздничный концерт на площади «Астана» с участием звёзд казахстанской эстрады.
После концерта будет запущен праздничный салют. Ранее сообщалось, что линейки ко Дню Республики пройдут в школах Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.