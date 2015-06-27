Самарские байкеры устроили шоу для уральцев (фото, видео)

Сегодня, 27 июня, на территории рынка "Ашык жол" прошел рок-концерт для уральцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вход на территорию стоил 500 тенге По словам организатора Игоря КАРАКУШИЕВА, такой рок-концерт в городе проводится впервые. - Мы решили собрать коллективы города, - рассказал Игорь. - Пригласили группы из Тольятти, также для зрителей будет мотошоу. Мы хотим и далее проводить такие шоу, потому что ничего подобного у нас не проходит. Планируем проводить в конце каждого месяца. Правда, единственное место, где нам разрешили провести - это рынок. Вход у нас платный, потому