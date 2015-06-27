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Социум

Самарские байкеры устроили шоу для уральцев (фото, видео)

Сегодня, 27 июня, на территории рынка "Ашык жол" прошел рок-концерт для уральцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вход на территорию стоил 500 тенге По словам организатора Игоря КАРАКУШИЕВА, такой рок-концерт в городе проводится впервые. - Мы решили собрать коллективы города, - рассказал Игорь. - Пригласили группы из Тольятти, также для зрителей будет мотошоу. Мы хотим и далее проводить такие шоу, потому что ничего подобного у нас не проходит. Планируем проводить в конце каждого месяца. Правда, единственное место, где нам разрешили провести - это рынок. Вход у нас платный, потому
Дана Рахметова
Самарские байкеры устроили шоу для уральцев (фото, видео)
 Сегодня, 27 июня, на территории рынка "Ашык жол" прошел рок-концерт для уральцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Вход на территорию стоил 500 тенге
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По словам организатора Игоря КАРАКУШИЕВА, такой рок-концерт в городе проводится впервые. - Мы решили собрать коллективы города, - рассказал Игорь. - Пригласили группы из Тольятти, также для зрителей будет мотошоу. Мы хотим и далее проводить такие шоу, потому что ничего подобного у нас не проходит. Планируем проводить в конце каждого месяца. Правда, единственное место, где нам разрешили провести - это рынок. Вход у нас платный, потому что нам нужно окупить приезд ребят из Самары и Тольятти.
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Перед началом сотрудники полиции оградили площадку для шоу с байкерами, чтобы никто из зрителей не попал под колеса байков.
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Ближе к восьми вечера здесь собрались практически все байкеры Уральска и не только. Здесь можно было увидеть байки самых разных моделей - от "Харли" до "Кавасаки".
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На всякий случай дежурила бригада медиков и противопожарная служба. Однако никаких происшествий зафиксировано не было.
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На рок-концерт приехали и байкеры из Атырау. - У нас за весь прошлый год было 11 подобных мероприятий, - поделился вице-президент Атырауского мотоклуба "Wheels Brothers MC" Алексей ДАНИЛОВ. - Хотелось бы побольше поддержки для проведения таких шоу и поменьше рамок. Неформальная культура - она не предназначена быть загнанной в рамки.
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У продавцов кваса не было отбоя, да и шашлык люди также покупали с удовольствием.
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Перед собравшимися выступали коллективы Уральска и Аксая.
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На площадку выехали самарские байкеры из клуба "Обморок rasing team". Какие только трюки они не показывали на своих железных конях - и езда стоя на байке, и на одном колесе, на задних колесах, в общем это нужно было видеть. Зрители были просто в восторге.
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Сами герои рассказали, что бывали в Актобе и Атырау, но в Уральск приехали впервые. - Профессионально мы этим занимаемся с 2007 года, - рассказал самарский байкер Олег. - Это вид спорта называется stunt ride. В Уральске нам оченть понравились зрители - они такие заводные.
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GSlGPwLirXE Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
байкеры

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