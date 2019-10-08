Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в списке 39 мошенников. По сведениям прокуроров, больше всего мошенников – в самом городе Атырау, далее идут Жылыойский и Курмангазинский районы. Преимущественно осужденные – в возрасте 25-35 лет. Самый молодой мошенник 1999 года рождения, приговором суда №2 г.Атырау ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Но, оказывается, промышляют этим и пенсионеры - самой возрастной жительнице Атырау 61 год. Женщина проходила по делу за мошенничество, однако уголовное дело прекращено по ч.1 ст.68 УК РК в связи с примирением сторон в порядке медиации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.