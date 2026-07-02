Самолет МЧС сел на трассу Актобе - Атырау

В Атырауской области прошли масштабные учения "Казавиаспаса", в ходе которых пилоты авиационного отряда МЧС впервые в истории ведомства выполнили посадку самолета на оживленную автотрассу. Для проведения тренировки был выбран участок республиканской дороги Астрахань - Атырау - Доссор - Актобе.

По сценарию, экипажу предстояло не просто совершить посадку на ограниченный отрезок пути, но и провести эвакуацию условного критического пациента. Пилотировали воздушное судно инструкторы Ильгар Шарипов и Евгений Шимолин. Посадка на необорудованный участок дороги, лишенный специальных навигационных средств, потребовала от летчиков предельной концентрации и ювелирной точности.

В ведомстве подчеркнули, что такие маневры критически важны для спасательных операций в реальных условиях.

- Практическая отработка подобных сценариев направлена на сокращение времени оказания экстренной помощи и повышение готовности авиации МЧС к выполнению задач в условиях ограниченной инфраструктуры. Это позволяет оперативно эвакуировать пострадавших в медицинские учреждения даже из труднодоступных районов, - отметили в МЧС.

Помимо летного состава, в тренировке приняли участие около 60 специалистов, включая спасателей ДЧС, сотрудников полиции, представителей местных исполнительных органов и компании "КазАвтоЖол". Всего в учениях было задействовано два воздушных судна и более 20 единиц спецтехники.

