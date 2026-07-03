Самолет могут развернуть из-за одной вещи в вашем чемодане

Литиевые аккумуляторы все чаще становятся причиной нештатных ситуаций на авиарейсах. Только за прошлый год было зарегистрировано почти 650 инцидентов, связанных с нарушением правил перевозки таких устройств, а в ряде случаев самолеты были вынуждены менять маршрут, передает МойГород

Об этом сообщает издание Mirror.

По данным Управления гражданской авиации (CAA), многие пассажиры до сих пор не знают, как правильно перевозить гаджеты с литиевыми батареями. Особенно часто в зарегистрированном багаже оказываются портативные аккумуляторы, электронные сигареты и другая электроника. За последний год количество подобных нарушений почти удвоилось. Специалисты связывают это с тем, что современные путешественники берут с собой в среднем по четыре устройства с литиевыми аккумуляторами.

В CAA пояснили, что перегрев или неисправность литиевой батареи может привести к возгоранию. Если это происходит в салоне, пожар проще вовремя обнаружить и потушить. Однако в багажном отсеке подобная ситуация представляет гораздо большую опасность, поскольку огонь могут заметить слишком поздно.

За прошлый год в управление поступило почти 650 сообщений об инцидентах, связанных с перевозкой литиевых батарей в багаже, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года. Кроме того, до 206 увеличилось количество случаев перегрева и неисправности аккумуляторов. По данным регулятора, подобные происшествия происходят в среднем дважды в неделю и нередко становятся причиной задержек рейсов и изменения маршрутов.

Один из таких случаев произошел в прошлом месяце, когда самолет авиакомпании easyJet был вынужден изменить маршрут из-за внешнего аккумулятора, находившегося в багажном отсеке. Еще один резонансный инцидент произошел в октябре на борту рейса Air China, где вспыхнул пожар.

В CAA напомнили, что мобильные телефоны, вейпы и портативные зарядные устройства разрешено перевозить только в ручной клади. При этом пассажир может взять с собой не более двух внешних аккумуляторов, которые запрещено заряжать во время полета. Если ноутбук сдается в багаж, его необходимо полностью выключить.

В организации Airlines UK подчеркнули, что избежать опасных ситуаций поможет правильная упаковка багажа перед поездкой. Эксперты Electrical Safety First также рекомендуют использовать только качественные и проверенные электронные устройства, поскольку возгорание аккумулятора в багажном отсеке может привести к тяжелым последствиям.