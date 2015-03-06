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Самовыдвиженец на пост президента провалил экзамен по казахскому языку

Иллюстративное фото с сайта www.inform.kz Бизнесмен Аскар Сыргабаев не сдал экзамен на знание государственного языка, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на председателя лингвистической комиссии ЦИК РК Мырзатая Жолдасбекова. "Лингвистическая комиссия пришла к итогу, что Сыргабаев государственным языком не владеет. Письменным заданием стало сочинение на тему "Мировой кризис и экономика Казахстана". К сожалению, на двух страницах Вы допустили 92 ошибки. Вторым заданием стал автор Бауыржан Момышулы - слабая манера чтения, непонятных слов много. Третье задание "Единство страны - опора народ
Marat
Самовыдвиженец на пост президента провалил экзамен по казахскому языку
Иллюстративное фото с сайта www.inform.kz
Иллюстративное фото с сайта www.inform.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.inform.kz Бизнесмен Аскар Сыргабаев не сдал экзамен на знание государственного языка, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на председателя лингвистической комиссии ЦИК РК Мырзатая Жолдасбекова. "Лингвистическая комиссия пришла к итогу, что Сыргабаев государственным языком не владеет. Письменным заданием стало сочинение на тему "Мировой кризис и экономика Казахстана". К сожалению, на двух страницах Вы допустили 92 ошибки. Вторым заданием стал автор Бауыржан Момышулы - слабая манера чтения, непонятных слов много. Третье задание "Единство страны - опора народа": вместо 15 минут говорили 99 минут, логические связи между словами были слабые, использовали непонятные слова, слабо отвечали на поставленные вопросы", - сказал Жолдасбеков на брифинге в четверг. Как ранее сообщил Жолдасбеков, для установления свободного владения государственным языком кандидатам необходимо сдать письменный экзамен, а именно сочинение на тему, которую предложит комиссия. После этого кандидат должен прочитать текст из книг казахской литературы объемом не более трех страниц, а также публично выступить на заданную лингвистической комиссией тему.

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