Самовыдвиженец на пост президента провалил экзамен по казахскому языку

Иллюстративное фото с сайта www.inform.kz Бизнесмен Аскар Сыргабаев не сдал экзамен на знание государственного языка, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на председателя лингвистической комиссии ЦИК РК Мырзатая Жолдасбекова. "Лингвистическая комиссия пришла к итогу, что Сыргабаев государственным языком не владеет. Письменным заданием стало сочинение на тему "Мировой кризис и экономика Казахстана". К сожалению, на двух страницах Вы допустили 92 ошибки. Вторым заданием стал автор Бауыржан Момышулы - слабая манера чтения, непонятных слов много. Третье задание "Единство страны - опора народ