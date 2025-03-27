Самые частые нарушения на борту самолетов в Казахстане

Полицейские с начала 2025 года сняли с авиарейсов и привлекли к ответственности за различные нарушения 142 пассажира.

Полицейские с начала 2025 года сняли с авиарейсов и привлекли к ответственности за различные нарушения 142 пассажира, сообщает Polisia.kz.

Среди наиболее распространенных нарушений: 82 факта распития алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде, 40 фактов курения на борту самолета, 12 фактов мелкого хулиганства и другие нарушения порядка на воздушном судне.

— Одним из последних инцидентов стал случай с 24-летней жительницей города Актобе. По прилету рейса Алматы — Актобе в аэропорт города Актобе сотрудники линейного отделения полиции задержали правонарушительницу, которая курила электронную сигарету в туалете самолета. В отношении женщины составили административный протокол по факту потребления табачных изделий на борту воздушного судна и наложили штраф в размере 50 МРП (196600 тенге), - сообщается на сайте.

Департамент полиции на транспорте напоминает, что курение на борту самолета представляет серьезную угрозу безопасности. Искры от сигарет могут привести к возгоранию легковоспламеняющихся материалов, а дым вреден как для пассажиров, так и для экипажа.