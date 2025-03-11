Самые дешевые мужские стрижки зафиксированы в Уральске

В Казахстане, как и во всём мире, красота требует жертв, а точнее — в первую очередь денег. По итогам января–декабря 2024 года парикмахерские и салоны красоты оказали услуги на 67 миллиардов тенге. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала FinProm.kz.

Больше всего таких услуг было оказано в Алматы: на 14,5 миллиарда тенге. Однако за год этот показатель в южной столице заметно уменьшился — сразу на 25,4% в деньгах.

В пятёрку регионов с наибольшими объёмами услуг парикмахерских и салонов красоты также вошли Астана, Карагандинская, Павлодарская и Костанайская области.

Меньше всего услуг в секторе было оказано в Туркестанской, Улытауской и Атырауской областях.

Что же касается цен и их роста, отметим: в феврале текущего года услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 12,1% по сравнению с февралём прошлого года. Среди отдельных услуг больше всего увеличились цены на мужские стрижки: на 16,2%. В свою очередь, женские стрижки стали дороже на 10%, педикюр — на 5,4%, маникюр — на 5%, эпиляция — на 2,9%.

Заметнее всего цены в секторе увеличились в Улытауской области. Далее идут Мангистауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Наименьший годовой рост цен был отмечен в Кызылординской области, Актюбинской и Атырауской областях.

Средняя стоимость женской стрижки в январе 2025 года составляла 4 тысячи тенге, мужской — 2,6 тысяча тенге. Среди крупных городов самые высокие цены были зафиксированы в Алматы, где женская стрижка в среднем стоила 6,1 тысяч тенге, а мужская — 3,6 тысяч тенге. Наименьшая стоимость женской стрижки была отмечена в Семее (2,5 тысяч тенге), мужской — в Уральске (1,8 тысяч тенге).