В настоящее время в некоторых странах на службе полиции находятся не только самые современные, но и самые дорогие автомобили. Автомобиль для полиции это не просто транспортное средство, используемое в целях эффективного осуществления своих обязанностей по патрулированию улиц, площадей, парков, скверов, вокзалов, транспортных магистралей и других общественных мест, но также для оперативного реагирования на происшествия. В наш список попали автомобили, цена на которые начинается от 65 тысяч долларов. 1. Объединенные Арабские Эмираты: Chevrolet Camaro Police, $65000 1. Объединенные Арабские Эмираты: Chevrolet Camaro Police, $65000   2. Соединенное Королевство: Lotus Evora Police, $80000 2. Соединенное Королевство: Lotus Evora Police, $80000 3. Объединенные Арабские Эмираты: Nissan GT-R, $100000 3. Объединенные Арабские Эмираты: Nissan GT-R, $100000   4. Объединенные Арабские Эмираты: Mercedes-Benz G Class, $113,000 4. Объединенные Арабские Эмираты: Mercedes-Benz G Class, $113,000 5. Катар: Porsche Panamera, $175000 5. Катар: Porsche Panamera, $175000 6. Объединенные Арабские Эмираты : Bentley Continental GT, $200000 6. Объединенные Арабские Эмираты : Bentley Continental GT, $200000 7. Объединенные Арабские Эмираты : Mercedes Benz SLS AMG, $200000 7. Объединенные Арабские Эмираты : Mercedes Benz SLS AMG, $200000 8. Объединенные Арабские Эмираты : McLaren MP4-12C, $240000 8. Объединенные Арабские Эмираты : McLaren MP4-12C, $240000 9. Италия: Lamborghini Gallardo lp560-4, $250000 9. Италия: Lamborghini Gallardo lp560-4, $250000 10. Объединенные Арабские Эмираты: Ferrari FF, $300000 10. Объединенные Арабские Эмираты: Ferrari FF, $300000 11. Соединенное Королевство: Lamborghini Gallardo, $380000 11. Соединенное Королевство: Lamborghini Gallardo, $380000 12. Объединенные Арабские Эмираты: Lamborghini Aventador, $450000 12. Объединенные Арабские Эмираты: Lamborghini Aventador, $450000 13. Германия: Mercedes Benz Brabus Rocket CLS, $475000 13. Германия: Mercedes Benz Brabus Rocket CLS, $475000 14. Объединенные Арабские Эмираты: Bugatti Veyron, $1.6 млн 14. Объединенные Арабские Эмираты: Bugatti Veyron, $1.6 млн 15. Объединенные Арабские Эмираты: Aston Martin One-77, $2 млн 15. Объединенные Арабские Эмираты: Aston Martin One-77, $2 млн Источник: NUR.KZ