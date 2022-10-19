Самый дешёвый тариф на воду в Уральске или куда уходят деньги потребителей
ТОО «Батыс су арнасы» на своей странице в поделился структурой затрат предприятия за прошлый год, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации компании, в ТОО трудятся 848 человек, которые обслуживают системы водоснабжения и водоотведения города с населением более 283 тысяч человек.
В общем объёме оказываемых регулируемых услуг, 80% потребителей составляет население, 6% - бюджетные организации, 14% - объекты малого и среднего бизнеса. При этом, доля доходов по группам потребителей составляет:
население - 36%,
бюджетные организации - 24%,
объекты малого и среднего бизнеса - 40%.
А так выглядит структура затрат предприятия по итогам 2021 года на один кубометр по водоснабжению. Указан тариф для потребителей - 36,62 тенге за один кубометр с учётом всех изменений тарифов за год (а он менялся несколько раз: то уменьшался, то снова повышался).
Структура затрат по водоснабжению:
оплата труда и обязательные отчисления составила 14 тенге 65 тиын (40%). При этом отмечаем, что за 2021 год средняя зарплата по предприятию составила
126 500 тенге (в том числе производственный персонал: 88 692 тенге).
амортизация 4 тенге 39 тиын (12%);
текущий ремонт 4 тенге 3 тиын (11%);
налоги и другие обязательные платежи 4 тенге 50 тиын (12,3%);
горюче-смазочные материалы 95 тиын (2,6%);
электроэнергия 4 тенге 76 тиын (13%);
прочие (химреагенты, охрана труда и техника безопасности, услуги банка,
услуги вневедомственной охраны и прочее) 3 тенге 34 тиын (9,1%).
При этом в компании привели тарифы на воду, действующие в других городах Казахстана на первое октября 2022 года:
Уральск - 37,17 тенге,
Актау - 116,0 тенге,
Караганда - 108,30 тенге,
Шымкент - 86,40 тенге,
Атырау - 63,60 тенге,
Астана - 50,30 тенге
Алматы - 42,85 тенге.
И даже опубликовали тарифы соседних городов России:
Саратов - 183,30 тенге,
Самара - 263,90 тенге,
Оренбург - 214,30 тенге,
Волгоград - 170,20 тенге.
Напомним, этим летом руководство ТОО «Батыс су арнасы» заявило о необходимости повышения тарифа, причём тариф на водоснабжение должен повыситься минимум до 100 тенге за кубометр, а канализация до 120 тенге.
Нехватка средств и изношенность инженерных сетей в городе приводят к частым авариям на трубопроводах. Воду в Уральске отключают так часто, что это уже стало «визитной карточкой» нашего города после ужасных дорог.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
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