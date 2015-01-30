Андреас Гурски — немецкий фотограф из Лейпцига. Больше всего он любит снимать масштабные панорамные фотографии с таких ракурсов, которые обычно находятся в недосягаемости. И это у него прекрасно получается. В 2011 году на аукционе Christie’s его фотография «Рейн II» была продана за рекордные 4,3 млн долларов, став на тот момент самой дорогой фотографией за всю историю аукционов.   Собор I, 2007 год Собор I, 2007 год Пхеньян, 2007 год Пхеньян, 2007 год

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Рейн II, 1999 год Рейн II, 1999 год Бахрейн, 2005 год Бахрейн, 2005 год Нячанг, 2004 год Нячанг, 2004 год Фондовая биржа Кувейта, 2000 год Фондовая биржа Кувейта, 2000 год Остров Джеймса Бонда, 2007 год Остров Джеймса Бонда, 2007 год Мадонна, 2001 год Мадонна, 2001 год   Источник фото: andreas_gursky Источник: adme.ru