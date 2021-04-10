Санпосты выставили на въезде и выезде в село ЗКО

На дорогах в село Бурлин Бурлинского района выставили санпосты, а в самом селе ограничили передвижение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Село Бурлин Бурлинского района, где проживает порядка 4 тысяч человек, с 11 по 25 апреля закрывается на карантин. Более того, на дорогах (при въезде и выезде) будут установлены санпосты и ограничивается передвижение населения внутри села. Об этом стало известно из постановления и.о. главного государственного санврача Бурлинского района Аягуз Хайруллиной, опубликованном в "Фейсбук". Между тем, как информирует район