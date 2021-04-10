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Социум

Санпосты выставили на въезде и выезде в село ЗКО

На дорогах в село Бурлин Бурлинского района выставили санпосты, а в самом селе ограничили передвижение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Село Бурлин Бурлинского района, где проживает порядка 4 тысяч человек, с 11 по 25 апреля закрывается на карантин. Более того, на дорогах (при въезде и выезде) будут установлены санпосты и ограничивается передвижение населения внутри села. Об этом стало известно из постановления и.о. главного государственного санврача Бурлинского района Аягуз Хайруллиной, опубликованном в "Фейсбук". Между тем, как информирует район
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Санпосты выставили на въезде и выезде в село ЗКО
На дорогах в село Бурлин Бурлинского района выставили санпосты, а в самом селе ограничили передвижение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
Как работают санитарные посты в Уральске (фото, видео)
Как работают санитарные посты в Уральске (фото, видео)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Село Бурлин Бурлинского района, где проживает порядка 4 тысяч человек, с  11 по 25 апреля закрывается на карантин. Более того, на дорогах (при въезде и выезде) будут установлены санпосты и ограничивается передвижение населения внутри села. Об этом стало известно из постановления и.о. главного государственного санврача Бурлинского района Аягуз Хайруллиной, опубликованном в "Фейсбук". Между тем, как информирует районноеуправление санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 января по 8 апреля на территории Бурлинского района зарегистрировано 724 человека с коронавирусной инфекцией, из которых 402 – с симптомами и 322 - бессимптомных. Выздоровели 479 человек. Летальных случаев – 11. За последнюю неделю выявлено 123 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 67 –с симптомами и 56 – бессимптомных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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