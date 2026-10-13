Санврача оштрафовали за закрытие школьной столовой в ЗКО

Прокуратура Бокейординского района выяснила, что санэпидемиологи незаконно приостановили работу школьной столовой. По закону санврачи обязаны были уведомить прокуратуру о проверке и закрытии объекта КХ "Ел-Даулет", но не сделали этого, сообщает прокуратура ЗКО.

- Из-за этого нарушения руководителя районного управления санэпидконтроля оштрафовали на 432 500 тенге по статье об административных правонарушениях. Деньги уже взыскали, - отметили в надзорном органе.

Прокуратура напоминает ведомствам о необходимости строго соблюдать закон при проверках бизнеса.